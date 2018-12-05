Умер режиссер "Властелина колец"

Новозеландский режиссер Джеффри Мерфи скончался в возрасте 80 лет.

Новозеландский режиссер, продюсер и сценарист Джеффри Мерфи умер 3 декабря в Веллингтоне. Об этом сообщает Ассоциация новозеландского кинематографа.

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Ему было 80 лет. Точная причина смерти не названа.

На съемках "Властелина колец" Мерфи работал вторым режиссером. Первый режиссер – Питер Джексон.

Он снял фильмы "До свидания, пирог со свининой", "Уту", "Красный король, белый рыцарь", "Корпорация "Бессмертие", "В тупике", "Великолепная семерка".