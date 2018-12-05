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Умер режиссер "Властелина колец"

14:45, 05 декабря 2018
Мир
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Мерфи скончался в Новой Зеландии / nzfilm.co.nz

Новозеландский режиссер,  продюсер и сценарист Джеффри Мерфи умер 3 декабря в Веллингтоне. Об этом сообщает Ассоциация новозеландского кинематографа.

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Ему было 80 лет. Точная причина смерти не названа.

На съемках "Властелина колец" Мерфи работал вторым режиссером. Первый режиссер – Питер Джексон.

Он снял фильмы "До свидания, пирог со свининой", "Уту", "Красный король, белый рыцарь", "Корпорация "Бессмертие", "В тупике", "Великолепная семерка". 

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Теги: #режиссер#Властелин колец