Украина будет жестко отстаивать собственные интересы в конфликте с Венгрией - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Киев будет жестко отстаивать собственные интересы в конфликте с Венгрией, в то же время делать все для помощи венгерской общине в Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал журналистам по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств стран-членов и министров иностранных дел Украины и Грузии в Брюсселе.

Он отметил, что проведет встречу с венгерским коллегой в Милане на министерской встрече стран ОБСЕ.

«После консультаций, состоявшихся на этой неделе, и комплексных консульских консультаций, и экономических консультаций, мы находимся на восходящей траектории, есть серьезные вопросы для дальнейшей дискуссии. Но мы понимаем, что можно сделать, наши венгерские коллеги поняли, что у нас есть последовательная позиция: мы будем, с одной стороны, жестко отстаивать наши интересы, а с другой - сделаем все, чтобы помочь нашей венгерской общине», - сказал министр.

Климкин выразил убеждение, что дискуссия с венгерской стороной весьма продуктивна, и заметил, что послезавтра, 6 декабря, расскажет о результатах переговоров после встречи с венгерским министром иностранных дел Петером Сийярто в Милане.

«Но даже сегодня он (Сийярто - УНИАН), когда выступал во время министерского заседания, также выразил надежду, что у нас будут дальнейшие шаги и реальный прогресс», - подчеркнул Климкин.

Справка УНИАН. Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятия Верховной Радой нового закона об образовании в 2017 году. Венгрия блокирует проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО, заявляя о якобы нарушении прав венгров, проживающих в Украине, из-за положения закона об образовании, которым определено, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Министр иностранных дел Венгрии потребовал от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Будапешт будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и НАТО.

В сентябре в интернете появилось видео о том, как украинцам предоставляют венгерское гражданство с просьбой не сообщать об этом властям. Люди на видео на фоне венгерского флага зачитывали текст присяги гражданина Венгрии. Затем венгерский дипломат призвал их скрывать от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства. 4 октября консул Венгрии в Берегово был объявлен персоной нон грата, в ответ Венгрия заявила о высылке украинского консула.

22 ноября Сийярто заявил, что выдача венгерских паспортов гражданам Украины не противоречит украинскому законам.