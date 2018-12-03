Еврокомиссия призывает страны ЕС одобрить миграционный пакт ООН

Пакт пока не был одобрен Австрией, Венгрией, Болгарией, Польшей, Чехией и Словакией.

Еврокомиссия требует от 6 стран Евросоюза одобрить миграционный пакт ООН накануне подписания документа 10 декабря в Марракеше.

"Я не понимаю причин отказа, ведь документ не является обязательным к исполнению и никому ничего не навязывает", - заявил в интервью изданию Die Welt еврокомиссар по внутренним делам и вопросам миграции Димитрис Аврамопулос, сообщает Deutsche Welle.

Пакт пока не был одобрен Австрией, Венгрией, Болгарией, Польшей, Чехией и Словакией.

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По словам еврокомиссара, отсутствие единства внутри ЕС подставит под удар серьезность намерений Брюсселя. "Если Евросоюз при подписании пакта не выступит единым фронтом, мы разочаруем и лишим уверенности наших партнеров в Африке. Кроме того, ЕС будет выглядеть слабее и подставит сам себя под удар", - отметил Аврамопулос.

Он подчеркнул, что цель пакта - "поддержка безопасной и регулируемой миграции" и борьба с организованной контрабандой людьми.

Немецкий бундестаг одобрил миграционный пакт в конце ноября. Законопроект был принят после бурных дебатов.

Миграционный пакт ООН, не имеющий юридически обязывающей силы, вызывает весьма неоднозначную реакцию в мире. Этот документ должен быть официально принят на саммите ООН в Марокко в декабре. Однако целый ряд стран, в том числе, США, Австралия, Израиль, Австрия, Чехия и Словакия уже отказались присоединиться к пакту.