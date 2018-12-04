The Spectator: Британия не готова к гибридной войне с Россией не меньше, чем Украина

Британский военный призывает создать новый орган с полномочиями, которые позволят ему отбить все невоенные атаки против страны.

Агрессия России против Украины растет и не исключено, что полномасштабная война может разгореться между странами.

Но атака в Керченском проливе ставит вопрос и перед Великобританией: насколько она готова разобраться с этим новым стилем боевых действий, которые изобрел Владимир Путин, но также перенимают Китай, Северная Корея и Иран?

Об этом на страницах The Spectator пишет бывший главнокомандующий королевского флота Великобритании Джеймс Барнелл-Ньюджент.

В разгар Первой мировой войны британский министр иностранных дел Эдвард Грей сделал знаковый комментарий относительно изменений в природе конфликта.

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«Вместо сотен тысяч мужчин на фронте войны столкнутся миллионы. А современное вооружение усилит различные формы уничтожения», - отметил британский дипломат. Его слова означали, что война будет массовой, а не маневренной. И ситуация именно такова и сегодня.

«Даже война России против Украины влияет на Великобританию. Если вы один из многих клиентов частных пенсионных фондов в стране, чьи деньги были инвестированы в компанию EN+, подконтрольную олигарху Олегу Дерипаске, вы почувствуете боль от санкций, которые ввели против него. Потому что ценные бумаги компании падают в цене. Российская провальная операция в Солсбери вызвала обвал цен на недвижимость в городе на 10%. И это ничто по сравнению с распространением страха прикоснуться к остаткам яда», - пишет британский военный.

Он замечает, что сейчас мир перешел в новую эру государственно-гражданских конфликтов, потенциальными жертвами которых становятся индивиды, личная безопасность и национальный образ жизни. Это «недовоенная» война или путинский гибридный конфликт, но события четко двигаются в таком направлении. Автор спрашивает, почему же Великобритания не инвестирует в ответы на подобные «недовоенные» действия? Демократия сама-поглощает способность страны защищать, собственно, свою демократию?

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Однако, британский военный замечает, что у его страны все же есть национальные институты, которые могут помочь. Разведка и службы безопасности имеют быстрый доступ к правительству. Национальный совет безопасности обеспечивает оценки, подготовку и идеи относительно ответа. Но она не может отдавать приказы для имплементации решений. В здании правительства есть часть под названием COBRA, где проводятся заседания кризисных менеджеров. Но без влияния, которым пользуются отдельные министры, отдел оказался слабым и не способным решать проблемы. Эту слабость разоблачил хаос наводнения в Сомерсете в 2014 году.

«А в это время у Путина есть бункер в Москве, с которого происходит управление 48 инструментами государственной власти», - отмечает британский военный.

Российский автократ может сорвать авиасообщение, устроить кибератаки против электронных платежных систем, организовать антиправительственные протесты или вообще сделать все перечисленное в одной стране. И при этом приправить все диверсионные усилия фальшивыми новостями, которые будут распространять государственные СМИ, такие как RT и Sputnik. Нужен осторожный ответ на такое поведение. Информация играет очень большую роль. Примером этого автор называет успех организации Bellingcat, которая с помощью данных из открытых источников достаточно точно раскрыла правду о поступках России в Украине. А в это время Международной следственной команде понадобилось целых четыре года, чтобы разобраться, кто же сбил рейс MH17 российской ракетой.

Но что еще можно сделать? Принцип «око за око» здесь не подходит. Киберудар против Северной Кореи не будет релевантным ответом. Западные правительства не будут убивать бывших шпионов в других странах. И хотя в Британии и есть закон, им почему-то редко пользуются. Ведь только одному российскому олигарху с подозрительными связями отказали выдаче британской визы. Это был Роман Абрамович. Хотя существует распоряжение о проверке подозрительного богатства, правоохранители реально его применили только один раз. США недавно арестовали китайских шпионов. Лондон готов действовать так же?

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Частный сектор тоже должен готовиться к эре гибридных конфликтов. В Центре национальной кибербезопасности Великобритании говорят, что две трети компаний из списка биржи FTSE 350 не знают, что делать в случае начала кибератаки. Социальные сети чрезвычайно медленно реагируют на попытки стран использовать их для политического влияния. Автор отмечает, что международный дипломатический ответ на применение «Новичка» в Солсбери был блестящим, так же как и разоблачение агентов ГРУ в Нидерландах. Но Запад проявлял слабость на фоне агрессивной и незаконной военной активности Китая в Южно-Китайском море.

Как лучше совместить силы британских политических, военных, дипломатических и гражданских инструментов для отражения атак врагов? Барнелл-Ньюджент предлагает создать национальный командный орган с четким мандатом противодействовать любым угрозам, которые немного не дотягивают до войны: от кибератак до дезинформации. Этот мандат будет опираться на четкие правила привлечения.