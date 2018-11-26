Sueddeutsche Zeitung: Кремлю нужен конфликт с Украиной в Азовском море для отвлечения россиян

Новое напряжение может выиграть время и для украинского президента.

Керченский пролив всегда был очень узким проходом на пути из Азовского в Черное море. А с прошлой весны он стал напряженной геостратегической точкой.

Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung, комментируя захват войсками России украинских кораблей, которые направлялись в Мариуполь. Немецкое издание пишет, что ситуация месяцами вела к нынешним событиям. В мае Москва отпраздновала открытие нового моста, который соединяет российскую материковую территорию с украинским полуостровом Крым, который российская армия аннексировала четыре года назад. С этого момента напряжение между Москвой и Киевом, которое и без того было высоким, начало расти. Новопостроенный мост усложнил проход кораблей через Керченский пролив. Танкеры высотой 33 метра не могут пройти в Азовское море под российским мостом, а следовательно они не попадают в важные для украинской экономики порты в Мариуполе и Бердянске.

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Москва благодаря мосту получила возможность блокировать движение украинских судов. Поэтому ситуация для Украины все больше ухудшалась. Южные регионы страны ощутили сокращение объема торговли не только из-за того, что большие суда не могли пройти под российским пресловутым мостом, а еще и потому, что Россия начала активно блокировать и и устраивать проверки для меньших кораблей.

Украинское правительство на протяжении месяцев жаловалось на нарушения со стороны Москвы, которая в свою очередь оправдывала устроенные ею "проверки" и рост ее присутствия в Азовском море "необходимостью защитить крымский мост". И вот в воскресенье российские боевые корабли атаковали украинские судна. А Киев готовится отреагировать на это введением военного положения.

Приведет ли нынешнее напряжение к началу ожесточенной войны? Евросоюз и НАТО уже предупреждали, что ситуация в Азовском море может ухудшиться и стать новым фроном войны между Россией и Украиной.

"Угроза того, что ситуация по меньшей мере ухудшится, очень высокая, потому что для обеих стран под знаком вопроса стоит национальный престиж. Ни в Украине, ни в России сейчас не очень готовы к поиску компромисса и уступок в сторону другой страны", - пишет издание.

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Издание добавляет, что президент Украины Петр Порошенко хотел бы остаться на своем посту после выборов в марте следующего года. Но, согласно последним опросам, у него достаточно ограниченные возможности. По мнению издания, новая напряженность с Россией может принести действующему президенту Украины большую поддержку избирателей. Кроме того, введение военного положения может привести к тому, что запланированные выборы придется немного отложить. А это выигрывает ценное для Порошенко время.

Для Кремля обострения конфликта с Украиной выгодно. Ведь российский режим утратил значительную часть прежнего доверия и поддержки. Уставшие от далекой войной в Сирии, в которой Москва поддерживает диктатора Башара Асада, большинство россиян начали замечать собственные социальные проблемы в системе здравоохранения, а также в пенсионной и образовательной системах. Новый напряженный конфликт с Украиной может помочь Владимиру Путину отвлечь россиян от всего этого.

Издание отмечает, что открытый морской бой в Азовском море маловероятен. Но важные украинские порты могут быть полностью блокированными. Попытки продемонстрировать силу каждой из сторон стали бы мрачным сценарием. К сожалению, никто пока не говорит громко о намерении подавать иск в международные суды.