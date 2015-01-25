Ночью на 80% территории Пакистана отключилось электричество

В Пакистане, в ночь с субботы на воскресенье произошло крупнейшее в истории страны отключение электроснабжения. Власти обвиняют повстанцев, передает BBC.

Электроснабжение прекратилось на 80% территории страны, в том числе и в крупных городах. Без электричества осталась даже столица Исламабад.

Отключение началось около полуночи по местному времени. К полудню в воскресенье электроснабжение было восстановлено.

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Власти утверждают, что причиной отключения электроснабжения был взрыв линии электропередач вооруженными сепаратистами в провинции Белуджистан, в результате чего вышла из строя частная электростанция в этой провинции.

Независимых подтверждений тому, что в аварии виновны сепаратисты, нет.