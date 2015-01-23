Умер король Саудовской Аравии Абдуллах (видео)

Об этом сообщило Саудовское государственное телевидение, передает ТСН со ссылкой на CNN.

Король умер через несколько недель после того, как государственные информационные агентства сообщили о том, что он заболел пневмонией и был госпитализирован.

Следующим королем будет наследный принц Салман ибн Абд аль-Азиз Аль Сауд.

Король-реформатор

Абдуллах стал шестым королем богатой нефтью страны в августе 2005 года.

Придя к власти, он завоевал репутацию реформатора в своей стране.

Он стал первый саудовских монархом, который посетил Папу Римского в Ватикане.

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В 2009 году Абдуллах ибн Абдул Азиз впервые предоставил женщине высокий государственный пост - заместителя министра образования по делам женщин. Также он открыл Университет науки и техники короля Абдуллы с совместным обучением юношей и девушек.

В сентябре 2011 года он объявил, что женщинам отныне позволено быть членом совета Шуры (местных общин) и участвовать в муниципальных выборах.

Абдуллах ибн Абдул Азиз был одним из богатейших людей мира, его состояние в 2013 году оценивалось Forbes в $ 63,2 млрд.

Основа его богатства - нефть, продажа которой приносит его стране $ 1 млрд в день.

Аравия и цена на нефть

Саудовская Аравия - одна из 12 стран ОПЕК, куда входят крупнейшие производители нефти. От ее решения зависит цена на "черное золото" в мире.

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Министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими в декабре прошлого года заявил, что его страна готова снизить стоимость нефти до 20 долларов за баррель.

Министр заверил, что это решение поддержат партнеры по ОПЕК. Такая цена на нефть может сильно ударить по экономике России, на которую Саудовская Аравия имеет "зуб" за поддержку режима Башара Асада в Сирии.

В 1979 году Аравия уже уменьшала цену на нефть до 20 долларов за баррель, разгневавшись на вторжение СССР в Афганистан.

Тогда это очень серьезно ударило по экономике Советского Союза.