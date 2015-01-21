Россия требует от Украины принять нормы Африканского союза о госперевороте

Об этом во время пресс-конференции в Москве сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает Украинская правда.

"Мы предложили на последней сессии Генассамблеи ООН принять документ, который будет подтверждать принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств и неприемлемости госпереворота как метода смены власти", - сказал он.

"Это то же самое, что американцы готовы сказать относительно Гамбии, но не в отношении Украины. Почему?", - спросил Лавров.

Читайте такжеЛавров рассказал, что Россия ни под чем не подписывалась в Будапештском меморандумеОн сообщил, что в Африканском союзе существует норма, согласно которой страна, которая осуществила государственный переворот, не может участвовать в заседаниях этой организации, и существует сложная процедура по возврату такого государства в Африканский союза. Такая же норма, по словам Лаврова, действует и в Латинской Америке.

"В Африке есть такая норма, что страна, которая осуществила государственный переворот, не может участвовать в заседаниях Африканского союза. Почему ее не сделать универсальной?", - сказал российский министр.