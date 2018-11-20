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Уже привезли елку: в Белом Доме начали подготовку к Рождеству (видео)

11:36, 20 ноября 2018
Мир
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Дональд и Мелания Трамп / REUTERS

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Главное рождественское дерево лично вышли встречать Дональд Трамп с женой Меланией. В этом году елку президентской паре передала семья Смит из штата Северная Каролина.

Традиция украшать елку в Белом Доме существует уже более полувека. Дерево обычно устанавливают в голубой комнате на первом этаже резиденции.

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Теги: #елка#Белый дом#Рождество