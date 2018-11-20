Уже привезли елку: в Белом Доме начали подготовку к Рождеству (видео)
11:36, 20 ноября 2018Мир
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Главное рождественское дерево лично вышли встречать Дональд Трамп с женой Меланией.
Дональд и Мелания Трамп / REUTERS
В ходе подготовки к Рождеству в Белый Дом привезли елку.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Главное рождественское дерево лично вышли встречать Дональд Трамп с женой Меланией. В этом году елку президентской паре передала семья Смит из штата Северная Каролина.
Традиция украшать елку в Белом Доме существует уже более полувека. Дерево обычно устанавливают в голубой комнате на первом этаже резиденции.
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