Подавляющая часть французов возлагает вину за конфликт в Украине на российскую сторону

И, все же, 71% респондентов считают нужным выполнять обязательства Франции, и продолжить процесс продажи Мистралей России, несмотря на конфликт, сообщается в релизе канала.

Согласно исследованию, проведенному компанией BVA по заказу международного новостного канала Ukraine Today, французы считают, что Россия умышленно вмешалась в дела Украины для эскалации конфликта. Это привело к длительным столкновений на Востоке Украины и попыток Киева разрешить конфликт мирным путем, что оказалось практически невозможно. Ситуация грозит превратиться в еще один замороженный конфликт в регионе, повторяя сценарий Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья.

Читайте такжеСМИ: Россия получит "Мистрали" при условии установления прочного мира в УкраинеТак, 79% французов занимают проукраинскую позицию в конфликте, который начался в 2014 году. И, несмотря на такую позицию, 71% французов считают нужным выполнять условия контракта, подписанного с Россией, и продолжить процесс продажи двух военных кораблей класса «Мистраль». Под давлением партнеров по НАТО и ЕС, Президент Франсуа Олланд на неопределенный срок прекратил поставку военных кораблей.

Несмотря на информационную пропаганду российской стороны и официальное непризнание участия в событиях на востоке Украины, 64% респондентов воспринимают ситуацию как конфликт России и Украины. Более того, французы, которые считают конфликт двусторонним, воспринимают его как попытку России восстановить контроль в Восточной Европе (94%).

Исследования Ukraine Today - это часть дебатов, которые состоялись 21 января в Париже под темой «Украина - новый геостратегический вызов Европы?». Высококвалифицированные эксперты, среди которых Антуан Аржаковский, содиректор исследовательского департамента Société, Liberté, Paix (Сосьете, Либерте, Пе (Общество, свобода, мир)) Колледж Бернардинцев; Мари-Элен Каило, Президент Европейской Лаборатории Политических Прогнозов (LEAP/E2020); Джил Михайли, историк, Редакционный директор и соучредитель ежемесячника «Causeur» (Кузер); Татьяна Огаркова, Кандидат наук Университета Париж-XII Валь-де-Марн (Париж 12 Валь де Марн), Директор Центра межкультурной коммуникации Киево-Могилянской Академии; Анне де Тинг, Вице-президент Французской ассоциации украинских исследований, Профессор Университета Sciences Po (Сайенцес По), обменялись своими взглядами на роль Украины в будущем Европы.

Справка. Ukraine Today - первый украинский телеканал для международной аудитории, презентованный в августе 2014 года, который ведет круглосуточное информационное вещание на английском языке. Канал освещает широкий спектр информации относительно текущего конфликта в Украине а также новостей Восточной Европы и постсоветских стран. Кроме того - новости культуры, спорта, экономики.

Сейчас вещание ведется на английском языке, впоследствии планируется французский и другие версии канала для трансляции в 30-40 млн. домохозяйств в Европе, и через спутниковое вещание в США и Канаде.