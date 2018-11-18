цей матеріал доступний українською

Элтон Джон снялся в проникновенной рождественской рекламе (видео)

21:50, 18 ноября 2018
Мир
70 0
Елтон Джон \ REUTERS

Песня, которую играет на рояле сэр Элтон, вошла в список 500 хитов всех времен. Весь клип - в обратном порядке - звездный путь певца от раннего детства, когда родители подарили маленькому мальчику его первое фортепиано.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #реклама#Элтон Джон