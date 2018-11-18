Элтон Джон снялся в проникновенной рождественской рекламе (видео)
21:50, 18 ноября 2018Мир
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Песня, которую играет на рояле сэр Элтон, вошла в список 500 хитов всех времен.
Элтон Джон \ REUTERS
Недавно певец снялся в очень проницательной рождественской рекламе для сети британских универмагов.
Песня, которую играет на рояле сэр Элтон, вошла в список 500 хитов всех времен. Весь клип - в обратном порядке - звездный путь певца от раннего детства, когда родители подарили маленькому мальчику его первое фортепиано.
Элтон Джон снялся в проникновенной рождественской рекламе
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