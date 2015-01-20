Путин требует укреплять российскую армию, но не намерен втягиваться в гонку вооружений

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал на заседании военно-промышленной комиссии.

«И дальше будем укреплять наши вооруженные силы и военную организацию в целом, делать все необходимое, чтобы наши вооруженные силы были современными, мобильными и хорошо оснащенными, способными выполнять свое главное, основная задача - нейтрализовать риски и политические угрозы, потенциальные угрозы безопасности нашей страны», - сказал Путин.

При этом он в очередной раз заявил, что РФ не намерена втягиваться в дорогостоящую гонку вооружений.

«Россия никому не угрожает, и все спорные вопросы стремится решать за столом переговоров. Мы так и будем действовать в дальнейшем, будем придерживаться именно этой политики», - заявил Путин.

По его словам, другие государства открыто заявляют о свои геополитические претензии, не останавливаются перед открытым вмешательством во внутренние дела независимых государств.

«При этом активно наращивают и совершенствуют свои военные арсеналы. В этих условиях мы обязаны обеспечить надежную, гарантированную защиту суверенитета, территориальной целостности и национальных интересов России», - сказал президент РФ.

«Когда я говорю о том, что многие или некоторые государства проводят другую политику, а именно политику силового давления, то вы все понимаете, о чем идет речь. Мы это видим все своими глазами, на протяжении длительного периода времени. Все это делается под аккомпанемент разговоров о международном праве, о желании решать проблемы с помощью переговоров, но в данных вопросах, как мы с вами хорошо знаем, один из мировых деятелей прошлого хорошо сказал, в этом случае важны не намерения, а потенциалы. Мы видим, как потенциалы растут», - добавил он.

Читайте такжеРоссия планирует наращивать боевой состав в анексированном Крыму и АрктикеПо его словам, новое оружие РФ должно создаваться с упором на высокие технологии.

Как известно, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. Россия поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.