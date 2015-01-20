Япония отказалась выплачивать исламистам $200 млн за освобождение заложников

Япония отказалась выплачивать $200 млн за освобождение двух японских заложников, которые находятся в плену у террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на Asian Correspondent.

Издание пишет, что отношение Японии к терроризму не изменилось после угроз "Исламского государства" и Токио не намерен идти на поводу у террористов.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что угрозы со стороны боевиков "Исламского государства" убить двух японских заложников непростительны, передает BBC.

На пресс-конференции в ходе визита в Израиль премьер потребовал немедленного освобождения заложников и подчеркнул, что изменений в политике Японии не будет.

Утром 20 января в сети появилось видеообращение "Исламского государства", адресованное правительству Японии и всему населению страны. На видео боевик говорит, что если через 72 часа деньги не будут переведены, то террористы убьют заложников. Террористы угрожают убить журналиста Кэндзи Гото Дзего и сотрудника частной военной компании Харуну Юкаву.

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Ранее боевики "Исламского государства" сообщили об убийстве двух якобы агентов ФСБ. 4 октября, боевики ИГ казнили пленных британцев Алана Хеннинга. До этого их жертвамистали британец Дэвид Хэйнс, американцы Джеймс Фоули, Стивен Сотлофф и Питер Кэссиг, а также француз Эрве Гурдель, попавший в плен к ИГ в Алжире.