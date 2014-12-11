Боевики "Исламского государства" планируют продать тело убитого журналиста за $1 млн

Боевики террористической группировки "Исламское государство" предлагают всем желающим купить тело казненного ими гражданина США Джеймса Фоули за $1 млн. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на BuzzFeed.com.

Исламисты готовы обеспечить перевоз тела через границу в Турцию. Боевики обещают даже предоставить образцы ДНК, но только после того, как получат деньги.

Убийцы Фоули объяснили, что ими движет человеколюбие и желание помочь родственникам получить тело журналиста.

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Посредником в сделке готов выступить высокопоставленный командир оппозиционной президенту Сирии Башару Асаду Свободной Сирийской армии.

Американец Джеймс Фоули, работавший журналистом-фрилансером в Сирии, был похищен боевиками 22 ноября 2012 года. В августе 2014 года исламисты выложили в интернет видео, на котором показано обезглавливание журналиста.

В настоящее время в руках террористов остаются два западных заложника - британский журналист Джон Кэнтли и 26-летняя гражданка США, имя которой не называется.