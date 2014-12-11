Боевики "Исламского государства" планируют продать тело убитого журналиста за $1 млн
Исламисты обещают даже предоставить образцы ДНК, но только после того, как получат деньги.
Боевики террористической группировки "Исламское государство" предлагают всем желающим купить тело казненного ими гражданина США Джеймса Фоули за $1 млн. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на BuzzFeed.com.
Исламисты готовы обеспечить перевоз тела через границу в Турцию. Боевики обещают даже предоставить образцы ДНК, но только после того, как получат деньги.
Убийцы Фоули объяснили, что ими движет человеколюбие и желание помочь родственникам получить тело журналиста.
Читайте такжеВ ООН заявили, что "Исламское государство" за год получило до $45 млн выкупа за заложников
Посредником в сделке готов выступить высокопоставленный командир оппозиционной президенту Сирии Башару Асаду Свободной Сирийской армии.
Американец Джеймс Фоули, работавший журналистом-фрилансером в Сирии, был похищен боевиками 22 ноября 2012 года. В августе 2014 года исламисты выложили в интернет видео, на котором показано обезглавливание журналиста.
В настоящее время в руках террористов остаются два западных заложника - британский журналист Джон Кэнтли и 26-летняя гражданка США, имя которой не называется.