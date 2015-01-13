Исламисты казнили двух "российских шпионов"
Исламистская группировка «Исламское государство» обнародовала сегодня видеозапись казни двух мужчин, которых называют российскими шпионами.
В 7-минутной записи показан допрос мужчин, которые говорят, что проникли в ряды «Исламского государства» в Сирии по заданию Федеральной службы безопасности России, передает Радио Свобода.
Один из них говорит, что перед прибытием в Сирию 8 месяцев проработал в ФСБ в России. Другой рассказывает, что он из Казахстана.
Мужчины говорят на русском языке. Также на русском начитан закадровый текст.
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В конце видео молодой парень-исламист очевидно казнит обоих мужчин выстрелами в затылок. ФСБ России отказалась комментировать эту видеозапись.
Радикальная исламистская группировка «Исламское государство», которая отличается от других исламистов особой жестокостью, действует в первую очередь в Сирии и Ираке. В рядах ее боевиков есть и немало иностранцев.