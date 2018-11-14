Washington Post: США могут проиграть в войне против России и Китая

Американская парламентская комиссия указала на опасную тенденцию в армии.

Военное превосходство США сократилось до опасного уровня. И не исключено, что страна проигрывает в войне против Китая или России.

Об этом говорит отчет специальной комиссии, которую создал Конгресс для оценки оборонной стратегии администрации Дональда Трампа, пишет Washington Post. В состав Комиссии по национальной оборонной стратегии вошли бывшие чиновники от республиканской и демократической партии, избранные нынешним американским парламентом.

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В своем отчете они поддержали стратегические цели, установленные администрацией в Белом доме. Но при этом авторы предостерегли, что Вашингтон не делает достаточно быстрых шагов в нужном направлении и не вкладывает необходимые средства, чтобы воплотить стратегическое видение. Таким образом, Америка рискует еще больше потерять свое военное доминирование, что может перерасти в чрезвычайную ситуацию для национальной безопасности. Тем временем, как отметили члены комиссии, Китай и Россия добиваются доминирования в своих регионах, а также способности проецировать военную силу на глобальной арене. Авторитарные правительства этих стран наращивают военные возможности, которые нацелены прямо против США.

«Существует сильный страх перед самодовольством, что люди настолько привыкнут к тому, что США всегда достигают желаемого в мире и даже в военной сфере, что они не обратят внимание на угрожающие явления», - сказала бывший чиновник Пентагона и член Комиссии по национальной оборонной стратегии Кэтлин Хикс.

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Картинка американской системы безопасности, которую описали 12 членов комиссии, достаточно мрачная. В ней армия США, которая имела неоспоримое преимущество на протяжении десятилетий, не получает необходимых ресурсов, инноваций и приоритетности, что привело к необходимости снова наращивать силы, чтобы получить преимущество над Китаем и Россией. Фактически это означает необходимость восстановить военную гонку, которой страны не вели со времен Холодной войны.

«Армия США может понести неприемлемо высокие потери живой силы и главных активов в следующем конфликте. Ей будет трудно победить и она может даже проиграть в войне против Китая или России», - говорится в отчете.

«США встали перед риском быть разбитыми, если их военным придется сражаться на двух или более фронтах одновременно», - подчеркнуто в документе.

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона Эрик Эделман, который работал в администрации Джорджа Буша-младшего и теперь возглавляет Комиссию по национальной оборонной стратегии вместе с отставным адмиралом Гэри Роухедом, сказал, что отчет разоблачает последствия многих лет игнорирования предостережений об эрозии американской военной силы.

«Россия и Китай учились на том, что делали мы. Они изучили наш успех. И пока мы избегали различных способов ведения боя, они готовились к масштабным боевым действиям, которые мы не отрабатывали уже очень давно», - сказал Эделман.