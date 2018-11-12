Путин и Трамп будут говорить о ракетах: в Кремле сообщили детали следующей встречи президентов

По словам Пескова, на мероприятиях в Париже 11 ноября Путину и Трампу удалось обменяться "несколькими словами".

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп планируют встретиться еще раз в Аргентине. Там лидеры могут обсудить договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По словам Пескова, на мероприятиях в Париже 11 ноября Путину и Трампу удалось обменяться "несколькими словами".

"Они сказали, что им есть о чем поговорить, что нужно и о ДРСМД поговорить", – заявил он.

Пресс-секретарь Путина отметил, что в следующий раз лидеры России и США "будут ориентироваться на "двадцатку", а значит, смогут встретиться на саммите G20 в Аргентине. Однако, по его словам, "железобетонных договоренностей" по этому поводу пока нет.

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Ранее УНИАН сообщал, что в Париже в начале мероприятий по случаю завершения Первой мировой войны Трамп и Путин только поздоровались – в частности, хозяин Кремля показал своему американскому коллеге большой палец и похлопал по плечу. Впоследствии такое поведение руководителя страны-агрессора высмеяли в сети.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал свое намерение вывести США из ракетного договора, который действовал с 1987 года, из-за того, что Россия нарушила договоренности. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют топорно и грубо", поэтому руководству Кремля придется принять меры "военно-технического характера", если США все же расторгнут Договор о ликвидации РСМД.

Справка УНИАН. Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имевшихся вооружений стала первой в истории.