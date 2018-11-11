Путин показал Трампу палец (фото, видео)

Российский президент также пожал руку супруге президента США Меланье и хлопнул Трампа по плечу.

Президент России Владимир Путин и глава Белого дома Дональд Трамп встретились у Триумфальной арки в Париже, где, как ожидается, пройдет торжественная церемония по случаю столетия окончания Первой мировой войны.

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Путин пожал Трампу руки, после чего показал ему большой палец.

После этого российский президент пожал руку супруге американского лидера Меланье и хлопнул Трампа по плечу.

Ранее сообщалось, что в Париже активистка движения Femen с обнаженной грудью выбежала наперерез кортежу Дональда Трампа. Девушка преодолела кордон жандармерии, стоявшей вдоль Елисейских полей, и выбежала на дорогу перед лимузином Трампа, выкрикивая фразу "Ненастоящие миротворцы". Полицейские задержали активистку.