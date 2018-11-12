В Лондоне пьяный водитель двухэтажного автобуса протаранил остановку: десятки пострадавших (видео)
04:05, 12 ноября 2018Мир
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Британские силовики сразу арестовали пьяного виновника инцидента и доставили его в полицейский участок.
Водитель автобуса арестован по подозрению в наркотическом или алкогольном опьянении / фото: Robbie baker via Twitter
В Лондоне пьяный водитель рейсового автобуса столкнулся с группой автомобилей и въехал в остановку, травмировав при этом десятки человек.
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«Двухэтажный лондонский рейсовый автобус с пьяным водителем за рулем в воскресенье врезался в группу машин, а затем въехал в автобусную остановку Вест Кройдон. Ранения получили 20 человек, а 18 из них госпитализированы», - говорится в сообщении. Об этом информирует Sunday Express.
Британские силовики сразу арестовали пьяного виновника инцидента и доставили его в полицейский участок.
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