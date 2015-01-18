Кэмерон считает вполне вероятными новые теракты в Европе

”Нападения вполне вероятны, мы сталкиваемся с очень серьезной угрозой”, - заявил он в интервью воскресной программе американской телекомпании CBS, комментируя недавние теракты в Париже, сообщает ТАСС.

В то же время Кэмерон напомнил, что Запад ведет борьбу с исламским терроризмом ”уже полтора десятилетия”.

Читайте такжеСпецслужбы предупреждают о вероятности терактов в Германии - СМИ

”Террористы хотят представить это как противостояние между исламом и другими религиями, но на самом деле это не так”, - отметил он, подчеркнув, что речь идет о борьбе с экстремистами и фанатиками, использующими методы насилия и террора.

Британский премьер также выразил уверенность, что у стран Запада есть общая стратегия борьбы с исламским терроризмом, хотя они не смогут добиться успеха самостоятельно, без помощи широкой международной коалиции.

”Нам нужна поддержка со стороны правительств мусульманских стран, в частности, Ирака”, - сказал Кэмерон, побывавший на этой неделе с визитом в Вашингтоне. Противодействие террористической угрозе со стороны исламистов и военная операция против группировки ”Исламское государство” в Ираке и Сирии стали основной темой переговоров, которые он провел с президентом США Бараком Обамой в Белом доме.