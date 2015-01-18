В Польше 200 человек в масках устроили драку в поезде
В Польше около 200 человек в масках ворвались в пассажирский поезд и устроили массовую драку с болельщиками, которые направлялись на соревнования по смешанным единоборствам.
Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Radio Gdansk.
Инцидент произошел в районе станции Гданьск-Жабянка. Неизвестный сорвал стоп-кран в одном из вагонов и остановил поезд. После этого хулиганы начали забрасывать состав камнями, затем ворвались в вагоны и устроили массовую драку. Злоумышленники также попытались вытащить несколько человек из поезда, однако им это не удалось.
Читайте такжеВ центре Киева подрались футбольные фанаты: госпитализированы 2 французов
В результате драки, по предварительным данным, пострадали десять человек, несколько из них получили черепно-мозговые травмы. Раненых доставили в местную больницу.
Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.