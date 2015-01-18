В Польше 200 человек в масках устроили драку в поезде

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Radio Gdansk.

Инцидент произошел в районе станции Гданьск-Жабянка. Неизвестный сорвал стоп-кран в одном из вагонов и остановил поезд. После этого хулиганы начали забрасывать состав камнями, затем ворвались в вагоны и устроили массовую драку. Злоумышленники также попытались вытащить несколько человек из поезда, однако им это не удалось.

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В результате драки, по предварительным данным, пострадали десять человек, несколько из них получили черепно-мозговые травмы. Раненых доставили в местную больницу.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.