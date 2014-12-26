В Виннице произошла масштабная драка со стрельбой, двоих человек ранили ножами
09:05, 26 декабря 2014Общество
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В Виннице сегодня в результате массовой драки трое человек госпитализированы в больницу с ножевыми и пулевым ранениями.
Один человек получил пулевое ранение / УНИАН
Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, массовая драка со стрельбой произошла 26 декабря около 6-ти часов утра возле ресторана быстрого питания «Макдональдс», что на перекрестке проспекта Юности и улицы Келецкой в Виннице.
По словам собеседника агентства, драка была жесткой, двое человек получили ножевые ранения, еще один человек - получил пулевое ранение.
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Все пострадавшие госпитализированы в Винницкую городскую клиническую больницу скорой помощи.
Сейчас милиция устанавливает обстоятельства этой драки и ее участников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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