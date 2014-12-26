В Виннице произошла масштабная драка со стрельбой, двоих человек ранили ножами

09:05, 26 декабря 2014
Общество
0

В Виннице сегодня в результате массовой драки трое человек госпитализированы в больницу с ножевыми и пулевым ранениями.

УНІАН

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, массовая драка со стрельбой произошла 26 декабря около 6-ти часов утра возле ресторана быстрого питания «Макдональдс», что на перекрестке проспекта Юности и улицы Келецкой в Виннице.

По словам собеседника агентства, драка была жесткой, двое человек получили ножевые ранения, еще один человек - получил пулевое ранение.

Читайте такжеНа скандальной стройке в Киеве на Осокорках милиция избила местных жителей

Все пострадавшие госпитализированы в Винницкую городскую клиническую больницу скорой помощи.

Сейчас милиция устанавливает обстоятельства этой драки и ее участников, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter