Стрельбу в калифорнийском баре устроил бывший морской пехотинец

Нападавший из-за участия в боевых действиях мог страдать от посттравматического стрессового расстройства.

Стрелок, устроивший бойню в одном из ночных клубов Калифорнии, идентифицирован как 28-летний бывший военнослужащий Иэн Дэвид Лонг, он служил в морской пехоте.

Об этом сообщил начальник полиции административного округа Вентура Джефф Дин, передает dw.com.

По словам Дина, Лонг был известен полиции из-за мелких инцидентов, связанных, в числе прочего, с автоаварией и нарушением общественного спокойствия. Полицейские навестили его в апреле в связи с поступившей на него жалобой. При этом, по словам Дина, Лонг вел себя "разгневанно" и "иррационально". После этого эксперты обследовали Лонга на предмет умственной адекватности и отпустили его.

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Джефф Дин не исключил, что Лонг из-за участия в боевых действиях мог страдать от посттравматического стрессового расстройства.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 8 ноября бывший морской пехотинец пришел в один из ночных клубов в городке Таузенд-Оукс под Лос-Анджелесом и открыл беспорядочную стрельбу по находившимся там студентам, которые гуляли на вечеринке. Погибли 12 человек, в том числе заместитель шерифа, имеются также раненые.

Сам стрелок в итоге был обнаружен мертвым. Мотивы его действий неизвестны.