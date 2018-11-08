В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в баре, погибли 12 человек (фото)

Сам стрелок также был убит в перестрелке с правоохранителями.

В пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) неизвестный устроил стрельбу в баре, убив 12 человек. Читайте такжеВо Франции задержали шесть человек, планировавших нападение на Макрона Как сообщает Reuters, среди погибших есть сотрудник полиции – заместитель шерифа. Много людей получили ранения. Отмечается, что стрелок также был убит в перестрелке с правоохранителями. Как сообщал УНИАН, ранее в Питтсбурге в штате Пенсильвания в США мужчина устроил стрельбу в синагоге. Злоумышленник после двухчасовой спецоперации полиции сдался правоохранителям.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter