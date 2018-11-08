В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в баре, погибли 12 человек (фото)
13:50, 08 ноября 2018Мир
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Сам стрелок также был убит в перестрелке с правоохранителями.
В Калифорнии одинокий стрелок устроил бойню в баре / REUTERS
В пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) неизвестный устроил стрельбу в баре, убив 12 человек.
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Как сообщает Reuters, среди погибших есть сотрудник полиции – заместитель шерифа. Много людей получили ранения.
Отмечается, что стрелок также был убит в перестрелке с правоохранителями.
REUTERS
REUTERS
Как сообщал УНИАН, ранее в Питтсбурге в штате Пенсильвания в США мужчина устроил стрельбу в синагоге. Злоумышленник после двухчасовой спецоперации полиции сдался правоохранителям.
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