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В Калифорнии неизвестный устроил стрельбу в баре, погибли 12 человек (фото)

13:50, 08 ноября 2018
Мир
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В Калифорнии одинокий стрелок устроил бойню в баре / REUTERS

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Как сообщает Reuters, среди погибших есть сотрудник полиции – заместитель шерифа. Много людей получили ранения.

Отмечается, что стрелок также был убит в перестрелке с правоохранителями.

REUTERS
REUTERS

Как сообщал УНИАН, ранее в Питтсбурге в штате Пенсильвания в США мужчина устроил стрельбу в синагоге. Злоумышленник после двухчасовой спецоперации полиции сдался правоохранителям.

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Теги: #США#стрельба