США и Великобритания будут вместе бороться с киберпреступниками – СМИ
Вашингтон и Лондон договорились о проведении совместных учений по обеспечению кибербезопасности.
Об этом сообщает ВВС.
Президент США Барак Обама и премьер-министр Британии Дэвид Кэмерон на переговорах в Вашингтоне приняли решение о создании "кибер-ячейки", которая позволит службам безопасности двух стран накапливать разведданные о киберпреступлениях и обмениваться такой информацией.
Во время первого этапа учений, которые пройдут в этом году, будут отрабатываться сценарии относительно препятствования кибератакам на финансовые учреждения в Лондоне и Нью-Йорке.
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Обама призвал американские технологические компании, такие как Google и Facebook, предоставить правительствам США и Соединенного Королевства доступ к кодированных данных для перехвата переговоров подозреваемых в терроризме.