Трамп заявил, что в его графике не запланирована встреча с Путиным в Париже

При этом, президент США заявил о возможности проведения встречи с российским президентом в Буэнос-Айресе в рамках саммита "Большой двадцатки".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в его графике ничего не запланировано на 11 ноября по поводу встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в Париже, где пройдут торжественные мероприятия в честь 100-летия окончания Первой мировой войны.

Об этом президент США сказал на пресс-конференции в Вашингтоне, которая транслировалась на сайте Белого дома.

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В частности, его спросили, будет ли он встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным на этих выходных во время американского обеда в Париже.

"Мы устраиваем обед для ряда стран. Я буду там. Я думаю, что президент Путин собирается быть там. У нас нет ничего запланированного в графике. Я не думаю, что у нас в Париже есть что-то запланированное", - заявил Трамп.

При этом, он напомнил, что посетит Париж для празднования 100-летия окончания Первой мировой войны, что является важным событием.

"Я очень горжусь, что отправлюсь туда. Я не думаю, что мы будем иметь время сесть в сторонке для этой встречи. Теперь, с учетом сказанного, мы совсем ненадолго снова встретимся во время "Большой двадцатки" (саммит "Большой двадцатки" состоится 30 ноября-1 декабря в Аргентине - УНИАН). Он будет там и я буду там, и именно там мы рассчитываем встретиться. Мы будем организовывать обед (в Париже - УНИАН), но я думаю, что там будет много людей", - сказал Трамп.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко также 11 ноября посетит Париж по случаю празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

23 октября советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил о достижении договоренности о проведении в Париже 11 ноября встречи лидеров США и России.

Сначала пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что такая встреча должна стать «сверкой часов», но позже сказал, что полноформатной встречи Путина и Трампа 11 ноября в Париже не будет. Вместе с тем Песков не исключает возможность проведения полноценной встречи лидеров РФ и США на полях саммита G20 в Аргентине, который состоится с 30 ноября до 1 декабря.