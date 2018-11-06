Полноформатная встреча Путина и Трампа 11 ноября в Париже не состоится

Вместе с тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил возможность проведения полноценной встречи лидеров РФ и США на полях саммита G20 в Аргентине, который состоится с 30 ноября по 1 декабря.

В Кремле заявили, что полноформатной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа 11 ноября в Париже не будет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В Париже действительно будет много глав государств и правительств и такая насыщенная повестка дня с точки зрения церемониальных и протокольных мероприятий, поэтому пока сошлись на том, что там будет затруднительно сделать полноформатную встречу, но они так или иначе пересекутся – Путин и Трамп, и договорятся, когда они в следующий раз смогут встретиться с тем, чтобы обстоятельно поговорить», - сказал Песков.

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При этом он не исключил, что такая возможность может возникнуть на полях саммита G20 в Аргентине, который состоится с 30 ноября по 1 декабря.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко также 11 ноября посетит Париж по случаю празднования 100-летия окончания Первой мировой войны.

23 октября советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщил о достижении договоренности о проведении в Париже 11 ноября встречи лидеров США и России.

Ранее Песков сообщал, что такая встреча должна стать «сверкой часов».