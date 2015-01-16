Умерла актриса Римма Маркова
17:11, 16 января 2015Мир
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На 90-м году жизни скончалась народная артистка РФ Римма Маркова.
Римма Маркова в фильме "Покровские ворота" / ruskino.ru
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дочь актрисы Татьяну.
"Она умерла в реанимации Боткинской больницы, - сказала дочь Марковой. - Прощание состоится 17 января на Николо- Архангельском кладбище". Она не уточнила причину смерти актрисы.
Читайте такжеУмерла самая титулованная женщина в мире герцогиня АльбаСреди самых известных фильмов с участием Риммы Марковой - "Вечный зов", "Родня", "Покровские ворота", "Гардемарины, вперед" и другие.
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