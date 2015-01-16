Умерла актриса Римма Маркова

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дочь актрисы Татьяну.

"Она умерла в реанимации Боткинской больницы, - сказала дочь Марковой. - Прощание состоится 17 января на Николо- Архангельском кладбище". Она не уточнила причину смерти актрисы.

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