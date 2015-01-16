Болгария начала переговоры о вступлении в еврозону

12:50, 16 января 2015
Мир
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Министр финансов Болгарии Владислав Горанов начал переговоры о замене болгарского лева на евро.

Болгария начала переговоры по вступлению в еврозону/ vokrug-sveta.info

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на болгарское издание "24 часа".  "Есть политический консенсус, что Болгария должна как можно скорее перейти на евро", - сказал Владислав Горанов. 

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"Вполне возможно, что по крайней мере в "зал ожидания" мы войдем к 2018 году, когда заканчивается мандат нынешнего правительства", - добавил он. 

Также сообщается, что Болгария попросит у 19 стран, которые уже используют евро как валюту, карту с обязательствами страны и реформами, которые необходимо провести для того, чтобы перейти к механизму ERM 2 (Exchange Rate Mechanism). 

Последней на данный момент страной ЕС, вступившией в еврозону, стала Литва

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