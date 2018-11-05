В Италии осужденный за связи с мафией преступник захватил заложников (видео)

Мужчину приговорили к 19 годам заключения, но он сумел скрыться от правоохранителей.

Итальянец Франческо Амато, осужденный за причастность к мафиозной структуре, захватил заложников в почтовом отделении вблизи города Реджо-нель-Эмилия.

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Как сообщает ANSA, ссылаясь на местные источники, вооруженный ножом мужчина отпустил всех клиентов отделения, но взял в заложники пятерых его сотрудников, включая женщину-директора.

На место прибыла полиция, территорию оцепили. С преступником начали вести переговоры. Примерно через час он отпустил женщину, ей стало плохо и ее передали медикам.

Полиция рассматривает возможность отправки спецназа для освобождения заложников.

Отмечается, что Амато был в бегах с того момента как суд вынес ему приговор в масштабном судебном процессе против калабрийской мафиозной структуры, известной как «Ндрангета». Его приговорили к 19 годам заключения, но он сумел скрыться от полиции.

Всего в рамках процесса было вынесено 118 судебных приговоров.

Ранее сообщалось, что в США мужчина взял в заложники детей и открыл огонь по полицейским.