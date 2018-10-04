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В США мужчина взял в заложники детей и открыл огонь по полицейским (видео)

17:57, 04 октября 2018
Мир
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Сотрудник правоохранительных органов погиб после огнестрельного ранения в ходе перестрелки в американском штате Южная Каролина. Помимо него были ранены еще 6 полицейских. 

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Инцидент произошел в городе Флоренс на востоке штата. В операции по обезвреживанию преступника участвовали порядка 100 стражей порядка. В итоге злоумышленника удалось взять под стражу. 

По словам майора местной полиции, несколько подопечных шерифа округа Флоренс пришли в дом с ордером на обыск, но находившийся там мужчина открыл огонь. После этого он на два часа забаррикадировался в доме, взяв в заложники детей. 

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Теги: #перестрелка#заложники