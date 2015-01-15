На Манежную площадь в Москве пришли несколько сотен полицейских и "титушек" и один оппозиционер
В центре Москвы, на Манежной площади у стен Кремля, где должен состояться несанкционированный митинг россиян, недовольных политикой президента Владимира Путина, усилены наряды полиции и находится несколько сотен «тітушок».
Как передает корреспондент УНИАН, Манежная площадь полностью ограждена металлической оградой, дежурят усиленные наряды полиции, а также прибыли автозаки.
Кроме этого, на площади находится несколько сотен в основном молодых людей, у которых на руках прикреплены оранжево-черные ленты.
Как отмечают участники так называемого «Антимайдана», они прибыли на Манежную площадь, чтобы охранять общественный порядок.
Читайте такжеРоссийская полиция задержала НавальногоВместе с тем, оппозиционная акция протеста была запланирована на 15 января - день, когда планировался суд над братьями Навальными, однако судебное заседание состоялось 30 декабря прошлого года и оппозиционера Олега Навального приговорили к трем годам условно, а его брата - к трем годам колонии.
Сам Навальный накануне призвал россиян не выходить сегодня на площадь и готовиться к новой акции, которую планируют провести через месяц.
На данный момент обстановка на Манежной площади спокойная, на месте работает множество журналистов.
Кроме этого, можно увидеть только одного человека с оппозиционным плакатом, на котором написано: «Олег! (Навальный - УНИАН). ГеБне отомсти!».