В Египте обстреляли автобус с паломниками: семеро погибших (видео)
20:06, 02 ноября 2018Мир
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Мужчина обстрелял автобус, следовавший в монастырь на юго-западе страны.
В Египте обстреляли автобус с паломниками.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Атака на христиан-коптов в Египте. Мужчина обстрелял автобус, следовавший в монастырь на юго-западе страны.
Погибли по меньшей мере семь человек. Еще 14 травмированы. Ответственность за нападение пока на себя никто не взял.
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