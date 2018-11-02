В Египте обстреляли автобус с паломниками: семеро погибших (видео)

Мужчина обстрелял автобус, следовавший в монастырь на юго-западе страны.

В Египте обстреляли автобус с паломниками.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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Атака на христиан-коптов в Египте. Мужчина обстрелял автобус, следовавший в монастырь на юго-западе страны.

Погибли по меньшей мере семь человек. Еще 14 травмированы. Ответственность за нападение пока на себя никто не взял.