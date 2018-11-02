New York Times: Санкции против Украины могут вылезти боком России

Российские санкции оказались большей «показухой» и не задели ни одну украинскую критически важную отрасль.

Горькие отношения между Киевом и Москвой продолжили двигаться по спирали ухудшения в четверг, когда правительство России объявило о введении экономических санкций против ряда политических и деловых элит.

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев обнародовал распоряжение, в котором речь шла о замораживании активов 68 компаний и 322 людей с предписанием, что все, кто в «черном списке», не смогут репатриировать свои финансы из России в Украину. И это якобы должно стать наказанием за «украинское недружелюбное поведение в отношении российских граждан и субъектов».

Об этом пишет New York Times, напоминая, что Киев летом тоже ввел свои санкции против России. Украинско-российские отношения стали очень плохими после вторжения российских войск и аннексии Крыма в 2014 году. Однако, несмотря на это, торговля между странами в последнее время улучшалась. По сообщениям российских СМИ, в прошлом году она выросла до 12,9 миллиардов долларов по сравнению с 10,26 миллиардов в 2016-ом. Однако, это и близко не тот объем, который был до войны. Тогда он превышал 50 миллиардов долларов.

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Недавно также Киев и Москва вступили в религиозный конфликт, поскольку Украина стремится создать собственную православную церковь, которая не будет иметь связи с РПЦ. Издание цитирует главу Института глобальных стратегий Вадима Карасева, который считает, что Владимир Путин обложил Украину санкциями под давлением своих спецслужб, которые требовали ответить на последние украинские шаги.

Однако, откровенная враждебность может вылезти России боком. Запад может отреагировать на нее и ввести новые санкции против Москвы.

«Ему все равно нужно продемонстрировать, что его позиция в отношении Украины жесткая», - пояснил Карасев.

Впрочем, больше всего от российских санкций пострадают те украинцы, которые имеют дорогие «дачи» в Крыму и надеются продать их или вернуть, когда полуостров снова будет контролировать украинское правительство. В свою очередь, председатель «Пента-Центра" Владимир Фесенко указал на то, что российские санкции совершенно не затронули те секторы в Украине, которые для Москвы имеют большое значение. В частности, транзит российского газа через украинскую ГТС и российские поставки для украинской ядерной энергетики.