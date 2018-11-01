Впервые за 12 лет из Греции в Македонию прибыл пассажирский самолет (фотогалерея)

Авиасообщение между странами прекратилось в 2006 году.

Первый за 12 лет пассажирский самолет между Грецией и Македонией приземлился в македонской столице Скопье.

Это является еще одним знаком улучшения отношений между двумя государствами, пишет Радио Свобода.

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Вице-премьер-министр Македонии Буджар Османи, который был на борту самолета из Афин, заявил, что возобновление авиасообщения "символизирует новое стратегическое партнерство в регионе".

Авиасообщение между странами прекратилось в 2006 году после того, как Македония изменила название своего главного аэропорта в Скопье и посвятила ее Александру Македонскому.

В феврале 2018 года название аэропорта вновь изменили на фоне процесса разрешения спора между Грецией и Македонией. Объект назвали "Международным аэропортом Скопье".

Как сообщал УНИАН, ранее депутаты Народного собрания Македонии одобрили предложения правительства о начале внесении изменений в Конституцию относительно изменения названия страны.