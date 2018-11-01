СМИ рассказали о таинственных визитах соратника Трампа в Россию, Украину и Армению

На прошлой неделе Джулиани посетил Армению по приглашению живущего в РФ бизнесмена.

Экс-мер Нью-Йорка и адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани часто бывал в России и прочих постсоветских республиках в качестве гостя влиятельных лиц, а после избрания Трампа президентом США частота таких поездок только увеличилась.

Об этом сообщает ProPublica. По данным журналистов, Джулиани бывал в РФ, Украине и Армении.

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Отмечается, что на минувшей неделе он посетил с визитом Армению, которая связана с Россией тесными торговыми связями. По информации СМИ, экс-мер Нью-Йорка прибыл в страну по приглашению живущего в РФ армянского бизнесмена Ары Абрамяна.

Абрамян, как утверждается, ранее принимал участие в реконструкции Кремля и даже получил за это медаль от Путина.

По словам Джулиани, в Армении он находился как частное лицо. Он также принял участие в технологической конференции (в данный момент Джулиани является советником президента США по кибербезопасности – ред.).

Соратник Трампа, как указано, своими визитами не нарушает каких-либо правил или законов. Тем не менее, они являются беспрецедентными.

Отметим, в ходе президентских выборов 2016 года республиканец Джулиани поддержал Дональда Трампа и рассматривался ка кандидат на должность госсекретаря США. В 2017 году он был назначен советником президента США по кибербезопасности. Сын Джулиани работает ассистентом по коммуникациям в Белом Доме.