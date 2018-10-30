Итальянская мафия объявила награду в 5 тысяч евро за полицейскую собаку

За время своей службы в полиции девятилетний терьер нашел в общей сложности около 2 тонн наркотических веществ.

Неаполитанская преступная организация «Каморра» объявила награду 5 тыс. евро за полицейскую собаку по кличке Почо, которая занимается поиском наркотиков.

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Собака попала в полицию из семьи одного из местных жителей, который, купив животное для своего сына, понял, что у ребенка аллергия на собачью шерсть.

За время своей службы в полиции девятилетний терьер нашел в общей сложности около 2 тонн наркотических веществ, спрятанных самым хитроумным способом, передает kommersant. Одной из последних находок стала партия кокаина примерно на 30 кг. Сообщается, что однажды пес смог найти кокаин, спрятанный под видом сухой молочной смеси в пластиковой детской бутылочке.

Преступники уже пытались избавиться от полицейского пса, подбросив ему отравленную приманку, но безуспешно.