В Антарктиде при аномальном морозе пропали российские депутаты

В Антарктиде пропали депутаты Госдумы фракции «Единая Россия» Александр Сидякин и Олег Савченко, об этом изданию Slon рассказал пресс-секретарь Сидякина Павел Склянчук. Он отметил, что помощник Савченко также не может связаться с депутатом.

Депутаты должны были подняться на пик Винсон – самую высокую точку в Антарктиде. Они выдвинулись из тренировочного лагеря к горе в сопровождении гида, они собирались водрузить на вершину флаги России, Татарстана и Волгоградской области.

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Восхождение на гору должно было происходить поэтапно, с перерывами для привыкания к давлению и уровню кислорода в воздухе. Депутаты примерно сутки назад должны были выйти на связь по спутниковым телефонам перед последним этапом, однако не сделали этого.

При этом, отметил собеседник издания, в Антарктиде стоит аномальная температура: предполагалось, что будет около -10 градусов, в действительности там около -45 и сильные ветры. Он подчеркнул, что пока еще рано говорить об учреждении поисково-спасательной операции, к тому же в такую погоду нет возможности отправить самолет. В то же время, по его словам, депутаты – опытные альпинисты.