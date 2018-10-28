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В Польше обрушился потолок в торговом центре (фото)

19:41, 28 октября 2018
Мир
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Обрушение произошло в одном из магазинов на первом этаже / rmf24

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Об этом сообщает RMF24. Уточняется, что обрушение произошло в одном из магазинов на первом этаже.

После этого посетители торгового центра были эвакуированы.

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Теги: #Польша#обрушение