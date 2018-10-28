В Польше обрушился потолок в торговом центре (фото)
19:41, 28 октября 2018Мир
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После этого посетители торгового центра были эвакуированы.
Обрушение произошло в одном из магазинов на первом этаже / rmf24
В польском городе Жешув при обрушении потолка в торговом центре пострадали семь человек.
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Об этом сообщает RMF24. Уточняется, что обрушение произошло в одном из магазинов на первом этаже.
После этого посетители торгового центра были эвакуированы.
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