ЕС назвал трагедией гибель 10 гражданских на востоке Украины

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря высокого представителя ЕС Фредерики Могерини, распространенном во вторник в Брюсселе.

"Возобновление интенсивности стрельбы и обстрелов на востоке Украины, несмотря на режим прекращения огня, привело сегодня к трагической гибели десяти гражданских лиц, когда в автобус попал снаряд. Наши мысли с семьями тех, кто погиб", - говорится в заявлении.

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В ЕС отмечают, что это подчеркивает необходимость строгого соблюдения протокола прекращении от 5 сентября и реализации меморандума от 19 сентября.

"Продолжающееся прекращения огня остается ключом к успеху нынешних усилий по достижению устойчивого политического решения, основанного на уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. ЕС готов поддержать любые усилия, которые приведут к этому.", - подчеркивается в заявлении.