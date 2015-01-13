​В Болгарии задержан подозреваемый в причастности к терактам в Париже

Как сообщили в генпрокуратуре болгарской столицы Софии, выходец из Гаити Фриц-Жоли Жоашен был связан с Шерифом Куаши, одним из участников нападения на Charlie Hebdo, сообщает ZN.UA со ссылкой на The Daily Mail.

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Он направлялся в Сирию вместе с трехлетним сыном. Суд выдал 2 ордера на арест Фриц-Жоли Жоашена по обвинению в терроризме, второй - по обвинению в похищении ребенка. Генпрокуратура Софии подтвердила, что второй ордер выдан на том основании, что Фриц-Жоли Жоашен был членом преступной группировки, которая планировала теракты.

При аресте Фриц-Жоли Жоашен утверждал, что ехал со своим сыном и подругой на выходные отдыхать в Стамбул.

По мнению полиции, на свободе остаются 6 человек, которые могли быть причастны к терактам в Париже.

Напомним, жертвами терактов во Франции с 7 по 9 января стали 17 человек. Ранеными остаются 19 человек, пятеро из которых находятся в тяжелом состоянии. В результате атаки на издание Charlie Hebdo 7 января погибли 12 человек, в том числе, двое полицейских.