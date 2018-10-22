В Турции назвали убийство журналиста Хашогги спланированным
21:53, 22 октября 2018Мир
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Подобного убийства в консульстве одного из государств еще не было.
Иллюстрация / REUTERS
Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал спланированным убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
По его словам, подобного убийства в консульстве одного из государств еще не было. Об этом сообщает Daily Sabah.
«Это событие, которое было хладнокровно спланировано и которое пытались скрыть», — сказал он.
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Ранее бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.
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