В Турции назвали убийство журналиста Хашогги спланированным

Подобного убийства в консульстве одного из государств еще не было.

Официальный представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития Омер Челик назвал спланированным убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги.

По его словам, подобного убийства в консульстве одного из государств еще не было. Об этом сообщает Daily Sabah.

«Это событие, которое было хладнокровно спланировано и которое пытались скрыть», — сказал он.

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Ранее бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил убийство саудовского журналиста Джамаля Хашогги с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.