Россия в этом году создаст воздушно-космические силы

Об этом сообщил начальник генштаба РФ Валерий Герасимов, передает Би-би-си.

По его словам, новый вид вооруженных сил будет образован путем слияния военно-воздушных сил и войск воздушно-космической обороны.

Ранее сообщалось, что новый вид вооруженных сил будет создан в 2016 году.