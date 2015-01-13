Россия в этом году создаст воздушно-космические силы

13:02, 13 января 2015
Мир
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В этом году в России будут созданы воздушно-космические силы. 

УНИАН

Об этом сообщил начальник генштаба РФ Валерий Герасимов, передает Би-би-си.

По его словам, новый вид вооруженных сил будет образован путем слияния военно-воздушных сил и войск воздушно-космической обороны.

Ранее сообщалось, что новый вид вооруженных сил будет создан в 2016 году.

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