Россия в этом году создаст воздушно-космические силы
13:02, 13 января 2015Мир
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В этом году в России будут созданы воздушно-космические силы.
Россия создает воздушно-космические силы УНИАН
Об этом сообщил начальник генштаба РФ Валерий Герасимов, передает Би-би-си.
По его словам, новый вид вооруженных сил будет образован путем слияния военно-воздушных сил и войск воздушно-космической обороны.
Ранее сообщалось, что новый вид вооруженных сил будет создан в 2016 году.
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