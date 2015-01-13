В Брюсселе из-за сообщения о минировании эвакуировали жилой квартал (фото)
11:40, 13 января 2015Мир
694 0
Сотрудники правоохранительных органов Бельгии провели экстренную эвакуацию жилого квартала в столичной коммуне Эттербек.
Из-за угрозы взрыва полиция эвакуировала жилой квартал / twitter.com/mvanhulten
Как сообщила телерадиокомпания RTBF, в полицию поступил сигнал, что на одной из автобусных остановок заложена взрывчатка, передает ТАСС.
По ее данным, пакет с бомбой принес на остановку неизвестный, который предупредил ожидавших автобуса пассажиров, что взрывное устройство будет в скором времени приведено в действие.
Читайте такжеCharlie Hebdo разместил на обложке карикатуру на пророка Мухаммеда Прибывшие на место ЧП армейские саперы бомбы не обнаружили. Полиция ведет розыск лжетеррориста.
On the plus side, maybe that rubbish will now be cleared up. #bombalert#etterbeek#brusselspic.twitter.com/vboIvW0Wmu
— Michiel van Hulten (@mvanhulten) January 13, 2015
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter