В Брюсселе из-за сообщения о минировании эвакуировали жилой квартал (фото)

11:40, 13 января 2015
Мир
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Сотрудники правоохранительных органов Бельгии провели экстренную эвакуацию жилого квартала в столичной коммуне Эттербек.

twitter.com/mvanhulten

Как сообщила телерадиокомпания RTBF, в полицию поступил сигнал, что на одной из автобусных остановок заложена взрывчатка, передает ТАСС.

По ее данным, пакет с бомбой принес на остановку неизвестный, который предупредил ожидавших автобуса пассажиров, что взрывное устройство будет в скором времени приведено в действие.

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