​Госсекретарь США Джон Керри попал в ДТП

Об этом сообщила представитель Госдепа Джен Псаки, пишет Газета.ру.

«Во время поездки в аэропорт в Ахмедабаде (Индия) две машины из кортежа попали в ДТП, в результате которого получили повреждения оба автомобиля,» — сказала Псаки.

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«Госсекретарь Керри находился в первой из двух машин. Ни он, ни остальной персонал не получили травм. Один автомобиль был удален из кортежа, и процессия благополучно прибыла в аэропорт», — отметила она. По словам Псаки, Керри не выходил из своей машины, а исключенный из кортежа автомобиль находился за ним.