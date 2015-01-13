Госсекретарь США Джон Керри попал в ДТП
02:38, 13 января 2015Мир
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Госсекретарь США Джон Керри попал в ДТП в понедельник, когда его кортеж направлялся в аэропорт Индии после визита в эту страну
REUTERS
Об этом сообщила представитель Госдепа Джен Псаки, пишет Газета.ру.
«Во время поездки в аэропорт в Ахмедабаде (Индия) две машины из кортежа попали в ДТП, в результате которого получили повреждения оба автомобиля,» — сказала Псаки.
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«Госсекретарь Керри находился в первой из двух машин. Ни он, ни остальной персонал не получили травм. Один автомобиль был удален из кортежа, и процессия благополучно прибыла в аэропорт», — отметила она. По словам Псаки, Керри не выходил из своей машины, а исключенный из кортежа автомобиль находился за ним.
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