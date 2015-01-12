Один из нападавших в Париже значился в американской базе террористов - СМИ

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN

По сообщению источника,

Кулибали незадолго до начала штурма заявил французскому телеканалу BFM, что является членом группировки "Исламское государство".

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Террорист успел убить четырех заложников, и был уничтожен французскими силовиками во время штурма.

Предполагаемая сообщница застреленного террориста покинула Францию. По данным французских правоохранительных органов, 26-летняя Хаят Бумеддьин отправилась сначала в Турцию, там она была 2 января, а оттуда - в Сирию.