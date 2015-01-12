Один из нападавших в Париже значился в американской базе террористов - СМИ
23:04, 12 января 2015Мир
898 0
Амеди Кулибали, совершивший нападение на магазин кошерных продуктов в Париже, "в течение некоторого времени" значился в американской правительственной базе данных о террористах (TIDE).
Один из нападавших в Париже значился в американской базе террористов / Скриншот Dailymotion
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на CNN
По сообщению источника,
Кулибали незадолго до начала штурма заявил французскому телеканалу BFM, что является членом группировки "Исламское государство".
Читайте такжеТеррорист убил заложников в парижском кошерном магазине еще до штурма полиции (видео)
Террорист успел убить четырех заложников, и был уничтожен французскими силовиками во время штурма.
Предполагаемая сообщница застреленного террориста покинула Францию. По данным французских правоохранительных органов, 26-летняя Хаят Бумеддьин отправилась сначала в Турцию, там она была 2 января, а оттуда - в Сирию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter