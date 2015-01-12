В Армении разыскивают российского солдата, подозреваемого в расстреле семьи из 6 человек

Военнослужащего 102-ой российской военной базы, покинувшего часть и находящегося в бегах, подозревают в убийстве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В понедельник утром в Гюмри была расстреляна из автомата семья их шести человек. В числе убитых - двухлетний ребенок. Позже сообщалось, что также пострадал грудной ребенок, он был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

В доме, где было совершено преступление, обнаружены гильзы, а также военная обувь, на которой было указано имя Валерия Пермякова. Военнослужащий объявлен в розыск, сообщает NEWS.am.

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В связи с убийством семьи в Гюмри президент Армении Серж Саргсян провел совещание с главами правоохранительных органов. По приказу начальника полиции Армении Владимира Гаспаряна создана оперативно-следственная группа, которую возглавил его первый заместитель Унан Погосян.

Полиция Гюмри перешла на усиленный режим службы. Особое внимание уделяется охране школ, объектов сервиса. СМИ сообщают о проверках и в центре столицы Армении - Ереване - вооруженные полицейские останавливают случайные машины, в частности, грузовики и такси. Также усилен контроль в Ереванском метрополитене.