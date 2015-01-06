Большинство солдат РФ, погибшие на Донбассе, родом из Москвы, Дагестана и Ростова – активисты

Согласно информации активистов, на войну на Донбассе отправлялись жители почти всех регионов РФ. Больше всего погибло солдатов и наемников родом из Дагестана, Псковской, Ростовской областей РФ, Краснодарского края, Москвы и Санкт-Петербурга, сообщает ТСН.

При этом, по данным "Открытой России", в боях на территории Украины за 2014 год погибли 202 россиянина, что сильно отличается от данных, представленных другими правозащитниками и активистами.

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В частности, данные правозащитной организации "Груз-200 из Украины в Россию", которая следит за количеством погибших в Украине российских солдат, свидетельствуют о 4672 погибших российских военных и наемниках.

В другой правозащитной организации – "Солдатские матери Санкт-Петербурга" - заявляли, что погибших на Донбассе российских солдат насчитывается около 500.