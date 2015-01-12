В странах Ближнего Востока выпал снег: люди играют в снежки и фотографируются (фото)
15:05, 12 января 2015Мир
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В ряде стран Ближнего Востока и Средиземноморья выпал снег. Жители этих стран, для которых нехарактерны осадки в виде снега, фотографируются и делятся снимками в соцсетях.
REUTERS
Так, на северо-западе Саудовской Аравии в провинции Табук выпал снег. Непривыкшие к таким погодным условиям саудиты обрадовались зимним осадкам и стали публиковать в соцсетях фотографии. Жители теплой страны играют в снежки и делятся пейзажами. Красоты Саудовской Аравии под слоем снега приобретают на фотографиях потрясающий вид. Многие жители страны специально едут на машинах в Табук, чтобы полюбоваться заснеженными горами, сообщает ZN.UA.
Кроме того, снег удивил жителей ряда стран, в которых он выпадает крайне редко. Снегопады зафиксированы в Ливане, Дамаске (Сирия), Иордании, Аммане.
Также снегопады накрыли остров Крит и Санторини.
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