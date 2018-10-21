Вашингтон может пересмотреть еще один «ракетный» договор с Россией - СМИ

В Белом доме говорят, что продление договора СНВ-III о сокращении количества ядерных боезарядов - маловероятно.

В Белом доме рассматривают возможность пересмотра договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанного президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой 8 апреля 2010 года.

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Об этом сообщает Financial Times, ссылаясь высокопоставленного чиновника Белого дома. Последний рассказал небольшой группе журналистов, что четкой позиции Вашингтона по договору пока нет, но есть несколько соображений, включая пересмотр договора. Еще одним вариантом могло бы стать согласование продления договора, но оно «маловероятно».

Подписанный в 2010 году договор СНВ-III (англ. New START) рассчитан на 10 лет, с возможным продлением по взаимному согласию сторон на 5 лет. Документ предусматривает сокращение ядерных боезарядов до 1550 единиц; межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Ранее Президент США Дональд Трамп заявил о намерении США выйти из договора с Россией о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД). Трамп подчеркнул, что Россия нарушила условия этого договора, однако не стал вдаваться в подробности.

Договор призван содействовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и испытывать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.